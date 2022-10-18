Пропозиція Фрідмана щодо Альфа-Банку неприйнятна для України, - експерти

Російський олігарх Михайло Фрідман запропонував вкласти в капітал Альфа-Банку 1 млрд доларів із його грошей, заморожених у ЄС, або просто віддати акції банку. Однак обидва варіанти навряд чи влаштують Україну.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає на вкладників і чому згоден Фрідман".
Як зазначається у матеріалі, зрозумівши, що націоналізація неминуча, Фрідман вирішив спрацювати на випередження та запропонував альтернативний варіант. У листі на ім'я голови НБУ Андрія Пишного він запропонував влити в капітал банку 1 млрд доларів або добровільно віддати банк. Тобто віддати акції без застосування закону, а просто за власним бажанням. В українській "Альфі" РБК-Україна підтвердили таку пропозицію від Фрідмана.
Але обидва варіанти можна вважати практично нереалізованими. Поповнення капіталу пропонується провести за рахунок заморожених санкціями коштів. Коли вони будуть розморожені - сказати практично неможливо.
А ось варіант добровільної передачі акцій виглядає досить ризиковано з юридичного погляду, вважає радник Офісу президента Вікторія Страхова, яка була активним учасником націоналізації ПриватБанку у 2016 році.
"Цей варіант можливий, але юридично він може виявитися дуже затратним та ризикованим", - заявила вона. Справа в тому, що акціонери можуть пізніше заявити, що діяли виходячи з поточної ситуації, та оскаржити передачу акцій. Особливо якщо вони будуть успішні в оскарженні санкцій в інших юрисдикціях.
Але один із співавторів законопроекту про націоналізацію банків, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що лист Фрідмана підтверджує, що акціонери в принципі не чинитимуть опір будь-якому рішенню, яке прийме Україна з приводу банку.
Нагадаємо, російський олігарх Михайло Фрідман у своєму листі до голови НБУ заявив про бажання вкласти в капітал "Альфа-Банк Україна" 1 млрд доларів, які нібито має розморозити ЄС. Водночас він готовий передати свої акції Україні і не позиватися до банку.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку до українського банку "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з неї санкції.
Зазначимо, у 2016 році ПриватБанк був викуплений державою в акціонерів за 1 (одну) гривню.
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