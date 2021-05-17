Пропорциональная система выборов и закон о люстрации: что рассмотрит КСУ на этой неделе

Согласно повестке дня, КСУ также продолжит рассмотрение конституционности некоторых положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", а также ряда указов президента (за период 2018-2019 годов), которыми назначены на должности члены НКРЭКУ.

Конституционность ряда положений закона о люстрации суд рассмотрит по представлениям народных депутатов и Верховного суда.

"20 мая суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса", - отметила парламентарий.

Поскольку дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ заслушает устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу с прямой трансляцией заседания.