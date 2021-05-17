Пропорциональная система выборов и закон о люстрации: что рассмотрит КСУ на этой неделе

Конституционный суд на этой неделе рассмотрит соответствие Основному закону ряда положений ЗУ "Об очищении власти" и положений Избирательного кодекса. Речь идет о нормах, касающихся пропорциональной системы выборов в Украине.
Согласно повестке дня, КСУ также продолжит рассмотрение конституционности некоторых положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", а также ряда указов президента (за период 2018-2019 годов), которыми назначены на должности члены НКРЭКУ.
Конституционность ряда положений закона о люстрации суд рассмотрит по представлениям народных депутатов и Верховного суда.
"20 мая суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса", - отметила парламентарий.
Поскольку дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ заслушает устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу с прямой трансляцией заседания.
Напомним, в начале мая стало известно, что суд начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце месяца.
Как писало РБК-Украина, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
Так, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.