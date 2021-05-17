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Пропорциональная система выборов и закон о люстрации: что рассмотрит КСУ на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Конституционный суд на этой неделе рассмотрит соответствие Основному закону ряда положений ЗУ "Об очищении власти" и положений Избирательного кодекса. Речь идет о нормах, касающихся пропорциональной системы выборов в Украине.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

Согласно повестке дня, КСУ также продолжит рассмотрение конституционности некоторых положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", а также ряда указов президента (за период 2018-2019 годов), которыми назначены на должности члены НКРЭКУ.

Конституционность ряда положений закона о люстрации суд рассмотрит по представлениям народных депутатов и Верховного суда.

"20 мая суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса", - отметила парламентарий.

Поскольку дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ заслушает устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу с прямой трансляцией заседания.

Напомним, в начале мая стало известно, что суд начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце месяца.

Как писало РБК-Украина, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Так, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

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