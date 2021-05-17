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Пропорційна система виборів та закон про люстрацію: що розгляне КСУ цього тижня

Автор: Юлія Струк

Конституційний суд на цьому тижні розгляне відповідність Основному закону низки положень ЗУ "Про очищення влади" та положень Виборчого кодексу. Йдеться про норми, що стосуються пропорційної системи виборів в Україні.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Згідно з порядком денним, КСУ також продовжить розгляд конституційності деяких положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів президента (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.

Конституційність низки положень закону про люстрацію суд розгляне за поданнями народних депутатів і Верховного суду.

"20 травня суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу", - зазначила парламентар.

Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, КСУ заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що суд почне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи у кінці місяця.

Як писало РБК-Україна, у лютому до КСУ надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Так, у кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

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