Пропонують “включити” полонених у списки на обмін. Українців попередили про шахрайську схему

За даними омбудсмена, зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду “включити” їхніх рідних до списків на обмін або “прискорити” процес обміну конкретного військовослужбовця.

Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

"На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали “прохання” позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - повідомив Лубінець.

Він також зауважив, що працівники його інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

"Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як отримати довідку про перебування військового у полоні.

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