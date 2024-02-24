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Предлагают "включить" пленных в списки на обмен. Украинцев предупредили о мошеннической схеме

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinetsа)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники снова придумали новую преступную схему обогащения. На этот раз родным и знакомым военнопленных предлагают за деньги "включить" их в списки на обмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По данным омбудсмена, злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

Для этого они даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях.

"К сожалению, недавно мошенники взломали аккаунты работников Офиса омбудсмена. Недобросовестные якобы от имени этих работников присылали "просьбы" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по их обращениям в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека", - сообщил Лубинец.

Он также отметил, что работники его института добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не высказывали к заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера. 

"Также обращаюсь к родным военнопленных: будьте осторожны и помните - злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как получить справку о пребывании военного в плену.

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