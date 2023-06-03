Пропонують "стати на коліна". Подоляк різко відреагував на "мирний план" Індонезії

"Чергова пропозиція "мирного врегулювання". Цього разу… з Індонезії. І знову цей "дивовижний план", як і інші подібні плани, що періодично артикулюються різними "друзями країни Леніна/Достоєвського", на вигляд є близнюком російської пропозиції… про капітуляцію", - пише Подоляк.

Пропозиція Індонезії

Під час безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" міністр закордонних справ Індонезії Прабово Субіанто заявив, що "події" в Україні негативно впливають на людей в усьому світі, спровокували зріст цін на продукти та енергетику.

Індонезія закликала до негайного припинення вогню та створення демілітаризованої зони.

"Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню", - заявив міністр.

Чергова пропозиція "стати на коліна"

"Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"? Реалістична пропозиція одна. Щоб війна реально закінчилась, а світ повернувся до порядку, до міжнародного права, до справедливості, необхідно, щоб Росія забралась із суверенної території України. Негайно", - додав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, після виведення російських військ з території України, Київ буде готовий до переговорів щодо буферної зони, а також репарацій з боку Росії.