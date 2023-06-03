Предлагают "встать на колени". Подоляк резко отреагировал на "мирный план" Индонезии

Абсурдный "мирный план", предложенный Индонезией, лишь сыграет на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-оккупант выведет свои войска.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции" , - пишет Подоляк.
Во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что "события" в Украине негативно влияют на людей во всем мире, спровоцировали рост цен на продукты и энергетику.
Индонезия призвала к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.
"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - заявил министр.
"Должны ли мы это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "стать на колени"? Реалистичное предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины. Немедленно", - добавил Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, после вывода российских войск с территории Украины, Киев будет готов к переговорам по буферной зоне, а также репарациям со стороны России.
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