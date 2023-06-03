Предлагают "встать на колени". Подоляк резко отреагировал на "мирный план" Индонезии

"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции" , - пишет Подоляк.

Предложение Индонезии

Во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что "события" в Украине негативно влияют на людей во всем мире, спровоцировали рост цен на продукты и энергетику.

Индонезия призвала к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - заявил министр.

Очередное предложение "встать на колени"

"Должны ли мы это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "стать на колени"? Реалистичное предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины. Немедленно", - добавил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, после вывода российских войск с территории Украины, Киев будет готов к переговорам по буферной зоне, а также репарациям со стороны России.