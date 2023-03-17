Пропонували евакуацію з "гарячих" точок. Правоохоронці викрили банду шахраїв

Сьогодні, 16 березня, правоохоронці викрили банду, що наживалась на українцях пропонуючи їм евакуацію з "гарячих" точок та виготовлення документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронними органами столиці припинено шахрайську схему, учасники якої заволодівали грошовими коштами громадян під виглядом евакуаційних перевезень та оформлення документів для перетину державного кордону", - повідомили правоохоронці.

За даними слідства, упродовж минулого року через сторінки у соціальних мережах та месенджерах банда розповсюджувала рекламу про нібито надання "послуг" з вивезення людей, у тому числі з обмеженими можливостями, з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.

"Використовуючи складну соціально-гуманітарну ситуацію в районах поблизу лінії зіткнення, вони пропонували евакуацію з Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, а також з найбільш гарячих точок зіткнень у містах Бахмут, Вугледар, Куп’янськ", - додали в прокуратурі.

Крім того, учасники групи обіцяли допомогу у виготовленні документів, необхідних для перетину кордону чоловікам, які підлягають мобілізації. Вартість "послуг" становила від 20 тисяч гривень та залежала від терміновості та способів її виконання.

Знайшовши людей, що потребували допомоги, члени банди використовували вразливий стан та безвихідне становище потерпілих, та переконували їх у необхідності здійснення передоплати у розмірі 50%.

Після отримання грошових коштів припиняли з ними подальшу комунікацію, а зобов’язання не виконували.

До шахрайської схеми з метою відкриття банківських рахунків та обготівковування коштів залучалися так звані "дропи" або "грошові мули" з-поміж осіб без постійного місця проживання або тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі.

У ході проведених обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили:

документи, що підтверджують протиправну діяльність;

банківські карти;

мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.

За результатами розслідування одному з учасників шахрайської схеми, уродженцю Івано-Франківської області, повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні грошовими коштами громадян, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У разі доведення його вини, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Івано-Франківська засудили до п'яти років тюрми за підтримку армії РФ.

Крім того, ми повідомляли, що Гауляйтера села у Херсонській області засудили до 5 років тюрми за співпрацю з РФ.

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