Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии
Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
20-летний тяжелоатлет оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде.
Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагои.
Тяжелоатлет из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой.
Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена.
Напомним, что в Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID.
Также украинскую участницу Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию.