Пропавшего в районе Павлополя военного до сих пор ищут, - штаб

В штабе ООС заявили о "досадной ошибке" с информацией об исчезнувшем военном

По состоянию на 12:00 28 мая поиски исчезнувшего в районе Павлополя военного продолжаются. Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Виктор Шубец, передает "Громадське".

"По состоянию на 8 утра мне из источников стало известно, что он нашелся, а вот по состоянию на 12 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка", - отметил Шубец.

Напомним, ранее Шубец рассказал, что исчезнувший под Мариуполем военный вернулся в свое подразделение. Накануне стало известно об исчезновении военнослужащего после короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении.

"Во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двое уничтожены и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - заявили в пресс-центре ООС.