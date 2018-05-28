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Зниклого в районі Павлополя військового досі шукають, - штаб

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 12:23
Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

У штабі ООС заявили про "прикру помилку" з інформацією про зниклого військового

Станом на 12:00 28 травня пошуки зниклого в районі Павлополя військового тривають. Про це повідомив представник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Віктор Шубець, передає "Громадське".

"Станом на 8 ранку мені з джерел стало відомо, що він знайшовся, а ось за станом на 12 мені офіційно повідомили, що його досі шукають. Сталася така прикра помилка", - зазначив Шубець.

Нагадаємо, раніше Шубець розповів, що зниклий під Маріуполем військовий повернувся до свого підрозділу. Напередодні стало відомо про зникнення військовослужбовця після короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку.

"Під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати - двох знищено та один поранений. У той же час, доля одного військовослужбовця ООС поки невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - заявили в прес-центрі ООС.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Маріуполь, Донбас, військові, Павлополь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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