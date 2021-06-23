Пропасть между украинцами и россиянам в отношении к Сталину выросла еще больше

Украинцы относятся к Сталину гораздо хуже, чем жители России, и эта тенденция закрепляется. В 2021 году среди украинцев 18% положительно относятся к Сталину, тогда как среди граждан РФ - 59%.

По данным опроса КМИС, среди украинцев преобладает негативное отношение к Сталину (38% относится к нему с неприязнью, страхом или ненавистью), а также безразличное отношение (34%). Положительно воспринимают фигуру Сталина 18% украинцев (с уважением, симпатией или восхищением).

Также 40% опрошенных граждан не согласны с суждением, что Сталин был великим вождем. Еще 34% опрошенных и согласны, и несогласны одновременно, а 16% согласны с таким мнением.

По данным "Левада-центра", на территории России, напротив, сейчас доминирует позитивное отношение к Сталину (59%), а негативное отношение постепенно снижались и сейчас составляет около 10%.

Самое яркое различие между странами - на территории России наибольшая доля опрошенных (45%) относятся к Сталину с уважением, тогда как в Украине эта доля составляет 15%. Также, если в Украине 17% респондентов относятся к Сталину с ненавистью и 15% с неприязнью, то на территории России - лишь 2% и 5% соответственно.

"Иллюстрацией гораздо более позитивного восприятия Сталина в России, чем в Украине, можно считать и то, что по данным последнего опроса, 56% россиян согласны с утверждением, что Сталин был великим вождем (тогда как в Украине 16% соглашаются с таким утверждением)", - отмечают социологи КМИС.

КМИС провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.