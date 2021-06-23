Прірва між українцями та росіянам у ставленні до Сталіна зросла ще більше

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж жителі Росії, і ця тенденція закріплюється. У 2021 році серед українців 18% позитивно ставляться до Сталіна, тоді як серед громадян РФ - 59%.

За даними опитування КМІС, серед українців переважає загалом негативне ставлення до Сталіна (38% ставиться до нього з неприязню, страхом чи ненавистю), а також байдуже ставлення (34%). Позитивно сприймають постать Сталіна 18% українців (з повагою, симпатією чи захопленням).

Також 40% опитаних громадян не згодні з судженням, що Сталін був великим вождем. 34% опитаних і згодні, і незгодні водночас, а 16% згодні з таким судженням.

За даними "Левада-центру", на території Росії, навпаки, наразі домінує позитивне ставлення до Сталіна (59%), а переживання негативних почуттів щодо нього поступово знижувалось і наразі складає близько 10%.

Найяскравіша відмінність між країнами - на территории Росії найбільша частка опитаних (45%) ставляться до Сталіна з повагою, тоді як в Україні ця частка складає 15%. Також, якщо в Україні 17% респондентів ставляться до Сталіна з ненавистю і 15% з неприязню, то на території Росії - лише 2% та 5% відповідно.

"Ілюстрацією значно більш позитивного сприйняття Сталіна в Росії, ніж в Україні, можна вважати і те, що за даними останнього опитування 56% росіян згодні з твердженням, що Сталін був великим вождем (тоді як в Україні 16% погоджуються з таким твердженням)", - зазначають соціологи КМІС.

КМІС провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.