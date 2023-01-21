Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції

Пропагандистський телеканал RT France заявило про своє закриття у Франції після блокування рахунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал телеканалу.

"Після п'яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії - який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії - Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності", - йдеться в пресреліз телеканалу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT у своїй країні. Шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова заявила, що телеканалу нічим буде платити зарплату своїм працівникам.

Тим часом в Росії були обурені кроком Парижу та пригрозили заходами у відповідь проти французьких ЗМІ.

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