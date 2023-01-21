ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції

Новость на русском →
Субота 21 січня 2023 19:17
Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції Фото: пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пропагандистський телеканал RT France заявило про своє закриття у Франції після блокування рахунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал телеканалу.

"Після п'яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії - який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії - Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності", - йдеться в пресреліз телеканалу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT у своїй країні. Шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова заявила, що телеканалу нічим буде платити зарплату своїм працівникам.

Тим часом в Росії були обурені кроком Парижу та пригрозили заходами у відповідь проти французьких ЗМІ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна