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Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции

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Суббота 21 января 2023 19:17
Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции Фото: пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пропагандистский телеканал RT France заявил о своем закрытии во Франции после блокировки счетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал телеканала.

"После пяти лет настойчивости правящая власть достигла своей цели: закрытие RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России - который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании - Генеральная дирекция казначейства решила заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей деятельности", - говорится в пресс-релизе телеканала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Франция заблокировала счета пропагандистского канала RT в своей стране. Шеф-редактор телеканала Ксения Федорова заявила, что телеканалу нечем будет платить зарплату своим работникам.

Тем временем в России были возмущены шагом Парижа и пригрозили ответными мерами против французских СМИ.

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