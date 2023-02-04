Пропагандистський телеканал RT заявив про припинення діяльності ще в одній країні

"RT DE Productions із жалем повідомляє про рішення припинити журналістську діяльність компанії в Німеччині. Проте, контент і репортажі RT DE залишаться доступними для вас на цьому вебсайті", - йдеться в повідомленні.

Телеканал звинуватив ЄС в "репресивних обмеження свободи преси й засобів масової інформації". Також він заявив про нібито величезний тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб.

Як пояснила голова німецької редакції Дінара Токтосунова, RT DE припинив діяльність через дев'ятий пакет санкцій ЄС, який перекрив фінансування телеканалу.

"Дев'ятий пакет санкцій ЄС перекрив фінансування RT DE Productions, що унеможливило продовження журналістської діяльності компанії в Німеччині. Сайт і телеканал RT DE продовжуватимуть роботу поза межами ЄС, з Москви", - пише Токтосунова.