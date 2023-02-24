Пропагандисти знімають російські обстріли окупованих територій та звинувачують ЗСУ, - Маляр

"Під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних пропагандистів, які в авральному порядку займались фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів", - написала вона.

За словами Маляр, зйомки здебільшого проводились у населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області - на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах, які росіяни навмисно обстрілювали безпосередньо перед приїздом представників так званих російських ЗМІ. При цьому у скоєнні злочинів звинувачували українських військових, що підтверджувалось нібито "документальними кадрами".

До того ж, окремою темою російських фейкових роликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів державності РФ та дій загарбників.

Зокрема, пропагандисти знімали колективне співання школярами російського гімну та виготовлення дитячих листівок-подарунків окупантам, у яких висловлювалась подяка за "звільнення" та "возз’єднання з РФ".

"У такий спосіб кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні щорічного послання Путіна Федеральним зборам", - додала вона.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу не озвучив жодних практичних заходів, які б допомогли вивести РФ з глухого кута на полі бою, але при цьому підтримував войовничий тон.

РБК-Україна аналізувало, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу.

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