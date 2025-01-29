Пропагандисти й не тільки. В ЗМІ дізнались подробиці 16-го пакету санкцій проти РФ

До нового пакета санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Російської Федерації (РФ) увійдуть 35 фізичних й 19 юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
Зазначається, що пакет санкцій не міститиме заборони на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Російської Федерації (РФ). Водночас є заборона на імпорт
алюмінію, ще більшу кількість суден з "тіньового флоту" й інші обмеження на експорт.
"Чорний список є таємним до одностайного схвалення державами-членами. Ідея полягає в тому, щоб ті, проти кого будуть застосовані санкції, не були попереджені заздалегідь. Внесення до чорного списку означає заборону на в'їзд до ЄС, блокування активів і заморожування рахунків у європейських банках", - додає Polske Radio.
До списку санкцій потраплять здебільшого росіяни, а також громадяни Північної Кореї та Китаю, які допомагають ворогу вести війну проти України. Зокрема під обмеження потраплять ті, хто:
"Серед них є також пропагандисти та дезінформатори. До списку санкційних компаній увійшли переважно заводи з виробництва зброї, а також інституції та організації, які підтримують російський напад на Україну", - пише Polske Radio.
Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу розпочали введення економічних санкцій проти Росії. Ці обмеження охоплюють різноманітні галузі: від фінансових операцій і торговельних відносин до енергетичних постачань та технологій. Одним із ключових кроків стало виключення деяких російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT, що ускладнило міжнародні фінансові операції Росії.
Як писали ЗМІ, до нового пакета санкцій ЄС можуть потрапити зрадники Андрій Деркач та Сергій Карякін.
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