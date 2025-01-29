Пропагандисти й не тільки. В ЗМІ дізнались подробиці 16-го пакету санкцій проти РФ

Зазначається, що пакет санкцій не міститиме заборони на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Російської Федерації (РФ). Водночас є заборона на імпорт

алюмінію, ще більшу кількість суден з "тіньового флоту" й інші обмеження на експорт.

"Чорний список є таємним до одностайного схвалення державами-членами. Ідея полягає в тому, щоб ті, проти кого будуть застосовані санкції, не були попереджені заздалегідь. Внесення до чорного списку означає заборону на в'їзд до ЄС, блокування активів і заморожування рахунків у європейських банках", - додає Polske Radio.

До списку санкцій потраплять здебільшого росіяни, а також громадяни Північної Кореї та Китаю, які допомагають ворогу вести війну проти України. Зокрема під обмеження потраплять ті, хто:

входить до керівництва компаній з промислового та оборонного комплексу (ОПК);

підприємці, що працюють в енергетичному секторі;

представники маріонеткових органів влади на тимчасово окупованих територій України.

"Серед них є також пропагандисти та дезінформатори. До списку санкційних компаній увійшли переважно заводи з виробництва зброї, а також інституції та організації, які підтримують російський напад на Україну", - пише Polske Radio.