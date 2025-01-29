Пропагандисты и не только. В СМИ узнали подробности 16-го пакета санкций против РФ

В новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации (РФ) войдут 35 физических и 19 юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Отмечается, что пакет санкций не будет содержать запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации (РФ). В то же время есть запрет на импорт
алюминия, еще большее количество судов из "теневого флота" и другие ограничения на экспорт.
"Черный список является тайным до единодушного одобрения государствами-членами. Идея заключается в том, чтобы те, против кого будут применены санкции, не были предупреждены заранее. Внесение в черный список означает запрет на въезд в ЕС, блокирование активов и замораживание счетов в европейских банках", - добавляет Polske Radio.
В санкционный список попадут в основном россияне, а также граждане Северной Кореи и Китая, которые помогают врагу вести войну против Украины. В частности под ограничения попадут те, кто:
"Среди них есть также пропагандисты и дезинформаторы. В список санкционных компаний вошли преимущественно заводы по производству оружия, а также институты и организации, которые поддерживают российское нападение на Украину", - пишет Polske Radio.
После начала полномасштабного вторжения страны Запада начали введение экономических санкций против России. Эти ограничения охватывают различные отрасли: от финансовых операций и торговых отношений до энергетических поставок и технологий. Одним из ключевых шагов стало исключение некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT, что усложнило международные финансовые операции России.
Как писали СМИ, в новый пакет санкций ЕС могут попасть предатели Андрей Деркач и Сергей Карякин.
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