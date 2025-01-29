Пропагандисты и не только. В СМИ узнали подробности 16-го пакета санкций против РФ

Отмечается, что пакет санкций не будет содержать запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации (РФ). В то же время есть запрет на импорт

алюминия, еще большее количество судов из "теневого флота" и другие ограничения на экспорт.

"Черный список является тайным до единодушного одобрения государствами-членами. Идея заключается в том, чтобы те, против кого будут применены санкции, не были предупреждены заранее. Внесение в черный список означает запрет на въезд в ЕС, блокирование активов и замораживание счетов в европейских банках", - добавляет Polske Radio.

В санкционный список попадут в основном россияне, а также граждане Северной Кореи и Китая, которые помогают врагу вести войну против Украины. В частности под ограничения попадут те, кто:

входит в руководство компаний из промышленного и оборонного комплекса (ОПК);

предприниматели, работающие в энергетическом секторе;

представители марионеточных органов власти на временно оккупированных территорий Украины.

"Среди них есть также пропагандисты и дезинформаторы. В список санкционных компаний вошли преимущественно заводы по производству оружия, а также институты и организации, которые поддерживают российское нападение на Украину", - пишет Polske Radio.