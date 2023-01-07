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"Пропагандисти смерті". У Зеленського назвали причину санкцій проти артистів РФ

Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 січня, Україною було запроваджено санкції проти більш як 100 російських артистів за підтримку агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів.

"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…", - заявив Подоляк.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проти низки росіян на 10 років будуть запровадженні персональні санкції проти артистів РФ.

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Російська ФедераціяМихайло Подоляк по