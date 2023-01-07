RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пропагандисты смерти". У Зеленского назвали причину санкций против артистов РФ

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 января, Украиной были введены санкции против более 100 российских артистов за поддержку агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

За поддержку российской вооруженной агрессии в Украине сегодня в список украинских санкций попали 119 российских артистов.

"119 российских "пропагандистов смерти" в большом списке санкций… Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине…", - заявил Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против ряда россиян на 10 лет будут введены персональные санкции против артистов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМихайло Подоляк по