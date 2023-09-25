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Пропагандисти РФ поскаржилися на удар дрона по дизельному заводу у Брянську

Ілюстративне фото: пропагандисти РФ поскаржилися на удар дрона по дизельному заводу в Брянську (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Дизельний завод у Брянську сьогодні, 25 вересня, нібито атакували за допомогою безпілотника. Там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

За інформацією пропагандистського каналу, уламки дрону впали на територію дизельного заводу. Більш детальної інформації про інцидент поки немає.

 

Також у мережі повідомляють і про нібито "приліт" по фермі "Міраторга" (один з найбільших виробників м'яса в Росії). Деталі події поки що невідомі.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом часто гримлять вибухи та починаються пожежі.

Наприклад, ще вчора, 24 вересня, увечері Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

Також тиждень тому жителі Брянської області чули гучні вибухи через нібито атаку безпілотників.

 

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