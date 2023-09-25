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Пропагандисты РФ пожаловались на удар дрона по дизельному заводу в Брянске

Иллюстративное фото: пропагандисты РФ пожаловались на удар дрона по дизельному заводу в Брянске (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Дизельный завод в Брянске сегодня, 25 сентября, якобы был атакован при помощи беспилотника. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации пропагандистского канала, обломки дрона упали на территорию дизельного завода. Более детальной информации об инциденте пока нет. 

 

Также в сети сообщают и о якобы "прилете" по ферме "Мираторга" (один из крупнейших производителей мяса в России). Детали происшествия пока неизвестны. 

Взрывы на территории России

Напомним, на территории России последнее время часто гремят взрывы и начинаются пожары. 

К примеру, еще вчера, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области

Также неделю назад жители Брянской области слышали громкие взрывы из-за якобы атаки беспилотников

 

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