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Пропагандировал российскую идеологию: политтехнолога Медведчука подозревают в госизмене

Фото: Михаил Погребинский (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Политтехнологу народного депутата Виктора Медведчука Михаилу Погребинскому заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Он несколько лет пропагандировал российскую идеологию, выступая на украинских телеканалах в качестве эксперта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, Погребинский несколько лет оказывал России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В прокуратуре заявили, что в качестве "эксперта" он распространял российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине, деморализацию Вооруженных сил, формирование негативного имиджа страны на международной арене.

"Подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных РФ идеологических установок, чем способствовал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Так, в течение 2021 года Погребинский принял участие в десятках пропагандистских программ на российском телевидении, которые есть в открытом доступе.

Согласно экспертизе, все высказывания политтехнолога в интервью и телеэфирах сознательны и направлены на оказание России помощи в проведении деятельности против Украины.

Напомним, ранее Нацсовет включил в список предателей Михаила Погребинского.

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Михаил ПогребинскийгосизменаВойна России против Украины