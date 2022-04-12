Нацсовет включил в список предателей 13 медийщиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли в реестр государственных предателей первые 100 человек. Среди них 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 медийщиков и один судья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook .

Из представителей медиасферы в реестр внесены:

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