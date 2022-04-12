Нацсовет включил в список предателей 13 медийщиков
Фото: телеведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко (volynnews com)
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли в реестр государственных предателей первые 100 человек. Среди них 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 медийщиков и один судья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Из представителей медиасферы в реестр внесены:
- Кирилл Вышинский
- Игорь Гужва
- Снежана Егорова
- Андрей Ермолаев
- Светлана Крюкова
- Глеб Ляшенко
- Оксана Марченко
- Олеся Медведева
- Диана Панченко
- Михаил Погребинский
- Владимир Рогов
- Алексей Романов
- Александр Семченко
Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.