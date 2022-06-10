Пропагував російську ідеологію: політтехнолога Медведчука підозрюють у держзраді

За даними слідства, Погребинський кілька років надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У прокуратурі заявили, що в якості "експерта" він поширював Російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію Збройних сил, формування негативного іміджу країни на міжнародній арені.

"Підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, спрямовану на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом 2021 року Погребинський взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, які є у відкритому доступі.

Згідно з експертизою, всі висловлювання політтехнолога в інтерв'ю і телеефірах свідомі і спрямовані на надання Росії допомоги в проведенні діяльності проти України.