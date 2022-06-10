RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пропагував російську ідеологію: політтехнолога Медведчука підозрюють у держзраді

Фото: Михайло Погребинський (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Політтехнологу народного депутата Віктора Медведчука Михайлу Погребинському заочно повідомили про підозру у державній зраді. Він кілька років пропагував російську ідеологію, виступаючи на українських телеканалах як експерт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram.

За даними слідства, Погребинський кілька років надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У прокуратурі заявили, що в якості "експерта" він поширював Російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію Збройних сил, формування негативного іміджу країни на міжнародній арені.

"Підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, спрямовану на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом 2021 року Погребинський взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, які є у відкритому доступі.

Згідно з експертизою, всі висловлювання політтехнолога в інтерв'ю і телеефірах свідомі і спрямовані на надання Росії допомоги в проведенні діяльності проти України.

Нагадаємо, раніше Нацрада включила до списку зрадників Михайла Погребинського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михаил ПогребинскийдержзрадаВійна Росії проти України