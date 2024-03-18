"Пропаганда страху": Данілов пояснив, в які моменти РФ посилює свої інформаційні атаки

Росія починає інтенсивно говорити про застосування ядерної зброї в моменти погіршення ситуацій на фронті, адже Кремль вважає "пропаганду страху" найефективнішим інструментом впливу в зовнішній політичній агресії.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Є характерна прикмета: як тільки для Путіна починає погіршуватися ситуація на фронті, у світі, на Росії, тим голосніше та інтенсивніше починають лунати розмови про готовність до застосування ядерної зброї. Сила, як останній аргумент тупих, - фірмовий стиль путінського спілкування", - пише голова РНБО.
За його словами, для цього Кремль використовує найрізноманітніші майданчики, власних та іноземних спікерів, відкритих союзників, латентних сателітів у медіа, політиці та бізнесі.
Данілов зауважив, що дезінформаційні кампанії про "неминучість поразки України", про "слабкість і некомпетентність української влади", про "невідворотність територіальних втрат" і "необхідність проведення мирних переговорів на російських умовах" виходять в максимальну фазу активності.
"Пропаганда страху" до цього часу вважається Кремлем найефективнішим інструментом впливу в реалізації агресивних зовнішньополітичних стратегій. Прийом, який дотепер в цілому давав можливість Заходу впливати на систему прийняття рішень щодо підтримки України", - зауважує він.
Однак, як зазначив секретар РНБО, ситуація змінюється разом із розумінням світовою спільнотою, з ким доводиться мати справу.
"Бо тому, хто народився на російських задвірках, не дано розмовляти мовою аргументів і логіки, воно розуміє виключно метод зуботичини. Що неможливо допустити створення прецеденту ядерного шантажу, прикриваючись яким відчиняються двері до абсолютно необмежених територіальних загарбань", - додав Данілов.
Він пояснив, що на ядерні загрози Росії мають бути колективні дії з підготовки до покарання і локалізації потенційного агресора.
"І тому маємо обережний оптимізм, що цей процес із запізненням, але розпочався", - підсумував секретар РНБО.
Нагадаємо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.
Також РФ розповсюджувала інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.
Напередодні російські пропагандисти поширювали чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, держави-члени ЄС погодилися створити Фонд допомоги Україні (UAF) на суму 5 млрд євро, який у разі потреби буде збільшений до 17 млрд євро у поточних цінах до 2027 року.
Лідери ЄС зустрінуться на своєму черговому саміті цього тижня у Брюсселі. Згідно з проєктом рішення, вони "вітають ухвалення, яке забезпечує продовження військової підтримки України".
Крім того, лідери ЄС проведуть стратегічні дебати щодо того, яку траєкторію вони бачать для війни.
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