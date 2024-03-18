"Пропаганда страху": Данілов пояснив, в які моменти РФ посилює свої інформаційні атаки

"Є характерна прикмета: як тільки для Путіна починає погіршуватися ситуація на фронті, у світі, на Росії, тим голосніше та інтенсивніше починають лунати розмови про готовність до застосування ядерної зброї. Сила, як останній аргумент тупих, - фірмовий стиль путінського спілкування", - пише голова РНБО.

За його словами, для цього Кремль використовує найрізноманітніші майданчики, власних та іноземних спікерів, відкритих союзників, латентних сателітів у медіа, політиці та бізнесі.

Данілов зауважив, що дезінформаційні кампанії про "неминучість поразки України", про "слабкість і некомпетентність української влади", про "невідворотність територіальних втрат" і "необхідність проведення мирних переговорів на російських умовах" виходять в максимальну фазу активності.

"Пропаганда страху" до цього часу вважається Кремлем найефективнішим інструментом впливу в реалізації агресивних зовнішньополітичних стратегій. Прийом, який дотепер в цілому давав можливість Заходу впливати на систему прийняття рішень щодо підтримки України", - зауважує він.

Ситуація змінюється

Однак, як зазначив секретар РНБО, ситуація змінюється разом із розумінням світовою спільнотою, з ким доводиться мати справу.

"Бо тому, хто народився на російських задвірках, не дано розмовляти мовою аргументів і логіки, воно розуміє виключно метод зуботичини. Що неможливо допустити створення прецеденту ядерного шантажу, прикриваючись яким відчиняються двері до абсолютно необмежених територіальних загарбань", - додав Данілов.

Він пояснив, що на ядерні загрози Росії мають бути колективні дії з підготовки до покарання і локалізації потенційного агресора.

"І тому маємо обережний оптимізм, що цей процес із запізненням, але розпочався", - підсумував секретар РНБО.