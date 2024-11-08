Пропаганда РФ заявила про нібито припинення ракетних ударів. В Україні відреагували

Сьогодні, 8 листопада, один з російських так званих "воєнкорів" заявив, що масованих ракетних ударів по Україні нібито більше не буде. За його словами, стратегічній авіації РФ нібито "сказали видихнути і розслабитися".

"Воєнкор" стверджує, що удари можуть відновитися як "відповідний аргумент" або щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко закликав не довіряти вкидам російських пропагандистів. Він заявив, що ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно важливо бути готовими до цього", - зазначив Коваленко.