Денис Пушилін, очільник окупаційної адміністрації на Донбасі, провів зустріч з "іноземними журналістами" та політиками зі США, Латинської Америки, Чехії, Словаччини, Туреччини, Бельгії та Франції.

Російська пропаганда використовує подібні заходи для демонстрації зовнішньої уваги до тимчасово окупованих територій і створення враження, що "правда про Донбас" нібито знаходить відгук за кордоном.

Центром виступу Пушиліна стали заяви про "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відновлення" окупованих територій. Однак ці тези не мають документального підтвердження і є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на виправдання дій окупантів.

Насправді жодне авторитетне міжнародне видання не скерує своїх кореспондентів на окуповані території, бо це порушує українське законодавство. "Іноземні журналісти" і політики, які брали участь у зустрічі, здебільшого являють собою маргінальні фігури та не відображають позицію визнаних світових ЗМІ.

У ЦПД зазначили, що зустрічі слугують виключно інструментом для маскування провалів "управління" на Донбасі, а відповідальність за гуманітарну катастрофу в регіоні окупанти намагаються перекласти на Україну.

Ситуація демонструє, що російська пропаганда активно використовує дезінформацію, щоб створювати ілюзію легітимності своєї окупації та виправдовувати наслідки своєї присутності на тимчасово захоплених територіях.