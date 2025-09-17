Денис Пушилин, глава оккупационной администрации на Донбассе, провел встречу с "иностранными журналистами" и политиками из США, Латинской Америки, Чехии, Словакии, Турции, Бельгии и Франции.

Российская пропаганда использует подобные мероприятия для демонстрации внешнего внимания к временно оккупированным территориям и создания впечатления, что "правда о Донбассе" якобы находит отклик за рубежом.

Центром выступления Пушилина стали заявления о "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" оккупированных территорий. Однако эти тезисы не имеют документального подтверждения и являются частью информационной кампании, направленной на оправдание действий оккупантов.

На самом деле ни одно авторитетное международное издание не направит своих корреспондентов на оккупированные территории, потому что это нарушает украинское законодательство. "Иностранные журналисты" и политики, которые принимали участие во встрече, в основном представляют собой маргинальные фигуры и не отражают позицию признанных мировых СМИ.

В ЦПИ отметили, что встречи служат исключительно инструментом для маскировки провалов "управления" на Донбассе, а ответственность за гуманитарную катастрофу в регионе оккупанты пытаются переложить на Украину.

Ситуация демонстрирует, что российская пропаганда активно использует дезинформацию, чтобы создавать иллюзию легитимности своей оккупации и оправдывать последствия своего присутствия на временно захваченных территориях.