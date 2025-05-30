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Пропаганда в дії: ЗМІ з'ясували, навіщо Кремль вигадав дронову атаку на гелікоптер Путіна

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Історія з потраплянням гелікоптера російського диктатора Володимира Путіна під атаку дронів ЗСУ виявилась ретельно продуманою постановою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними джерел The Moscow Times, російські силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, для того, щоб переконати росіян: Путін не ховається за спинами, а нібито теж іде на ризик і жертви.

"На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця ТБ-вистава має створити образ Путіна, який "ділить небезпеки" з країною і в такий спосіб сказати суспільству - "на війні як на війні", - пише видання.

Зазначається, що Путін дійсно був у Курській області. За офіційною версією, диктатор прямував туди прямував на вертольоті. Але, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні.

"Ніхто й ніколи б не допустив подібної злочинної недбалості. Навіть у страшному сні", - сказав один із чиновників близький до адміністрації президента, знайомий із системою охорони президента.

Візит Путіна в курську область

Нагадаємо, 21 травня Кремль заявив, що Путін нібито побував у Курській області. У Росії стверджують, що Путін відвідав Курськ і Курчатов, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною.

Тоді ж росіяни заявляли, що Путін нібито відвідав Курську АЕС-2, що будується. Але фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область.

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