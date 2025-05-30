Пропаганда в дії: ЗМІ з'ясували, навіщо Кремль вигадав дронову атаку на гелікоптер Путіна

За даними джерел The Moscow Times, російські силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, для того, щоб переконати росіян: Путін не ховається за спинами, а нібито теж іде на ризик і жертви.

"На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця ТБ-вистава має створити образ Путіна, який "ділить небезпеки" з країною і в такий спосіб сказати суспільству - "на війні як на війні", - пише видання.

Зазначається, що Путін дійсно був у Курській області. За офіційною версією, диктатор прямував туди прямував на вертольоті. Але, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні.

"Ніхто й ніколи б не допустив подібної злочинної недбалості. Навіть у страшному сні", - сказав один із чиновників близький до адміністрації президента, знайомий із системою охорони президента.