Пропаганда в действии: СМИ выяснили, зачем Кремль придумал дроновую атаку на вертолет Путина

По данным источников The Moscow Times, российские силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, для того, чтобы убедить россиян: Путин не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы.

"На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи этот ТВ-спектакль должен создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу - "на войне как на войне", - пишет издание.

Отмечается, что Путин действительно был в Курской области. По официальной версии, диктатор направлялся туда направлялся на вертолете. Но, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.

"Никто и никогда бы не допустил подобной преступной халатности. Даже в страшном сне", - сказал один из чиновников близкий к администрации президента, знакомый с системой охраны президента.