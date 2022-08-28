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Проникали в дома и избивали владельцев: в Одесской области задержали банду грабителей

Фото: полиция задержала банду грабителей в Одесской области (facebook.com/mvs.gov)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области полицейские задержали преступную группу, совершавшую разбойные нападения на предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В состав преступной группы входили пятеро жителей Одесского района в возрасте от 37 до 53 лет, ранее судимых за имущественные преступления. К каждому нападению сообщники тщательно готовились.

Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия.

Разоблачили и задержали их оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

Напомним, сотрудники СБУ в Измаиле Одесской области провели обыски у медиков, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов.

Ранее правоохранители задержали в Одессе мужчину, который прославлял оккупантов и оправдывал войну России против Украины.

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