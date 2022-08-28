Проникали в дома и избивали владельцев: в Одесской области задержали банду грабителей

В Одесской области полицейские задержали преступную группу, совершавшую разбойные нападения на предпринимателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
В состав преступной группы входили пятеро жителей Одесского района в возрасте от 37 до 53 лет, ранее судимых за имущественные преступления. К каждому нападению сообщники тщательно готовились.
Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия.
Разоблачили и задержали их оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".
Напомним, сотрудники СБУ в Измаиле Одесской области провели обыски у медиков, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов.
Ранее правоохранители задержали в Одессе мужчину, который прославлял оккупантов и оправдывал войну России против Украины.
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