Проникали в дома и избивали владельцев: в Одесской области задержали банду грабителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В состав преступной группы входили пятеро жителей Одесского района в возрасте от 37 до 53 лет, ранее судимых за имущественные преступления. К каждому нападению сообщники тщательно готовились.

Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия.

Разоблачили и задержали их оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".