Промышленные предприятия за год подняли цены на 70%. Что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2022 года в сравнении с январем прошлого года выросли на 69,1%. Инфляция в промышленности ускорилась по сравнению с декабрем 2021 года, когда она достигла уровня 62,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, внутренние цены выросли на 85,4%, экспортные - на 21,3%.

В добывающей промышленности цены выросли на 48,0%, в т.ч. в пределах Украины выросли на 90,03%, за пределы Украины - упали на 31,3%. В добыче угля цены вросли в 2,4 раза (на 142,5%).

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 25,9%, т.ч. в пределах Украины на 23,5%, за пределы Украины - на 31,5%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 15,7%, т.ч. в пределах Украины на 13,7%, за пределы Украины - на 21,4%.

В производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены поднялись на 98,1%, в том числе в пределах Украины - на 96,2%, за пределы Украины - на 112,8%.

В металлургии цены поднялись на 35,5%, в том числе в пределах Украины - на 29,8%, за пределы Украины - на 41,0%.

В поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 240,2% (в 3,4 раза).