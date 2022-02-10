ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Промышленные предприятия за год подняли цены на 70%. Что подорожало больше всего

Новина українською →
Украина, Четверг 10 февраля 2022 12:37
Промышленные предприятия за год подняли цены на 70%. Что подорожало больше всего Фото: промышленная инфляция в Украине ускорилась до 70% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2022 года в сравнении с январем прошлого года выросли на 69,1%. Инфляция в промышленности ускорилась по сравнению с декабрем 2021 года, когда она достигла уровня 62,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, внутренние цены выросли на 85,4%, экспортные - на 21,3%.

В добывающей промышленности цены выросли на 48,0%, в т.ч. в пределах Украины выросли на 90,03%, за пределы Украины - упали на 31,3%. В добыче угля цены вросли в 2,4 раза (на 142,5%).

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 25,9%, т.ч. в пределах Украины на 23,5%, за пределы Украины - на 31,5%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 15,7%, т.ч. в пределах Украины на 13,7%, за пределы Украины - на 21,4%.

В производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены поднялись на 98,1%, в том числе в пределах Украины - на 96,2%, за пределы Украины - на 112,8%.

В металлургии цены поднялись на 35,5%, в том числе в пределах Украины - на 29,8%, за пределы Украины - на 41,0%.

В поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 240,2% (в 3,4 раза).

Промышленные предприятия за год подняли цены на 70%. Что подорожало больше всего

Напомним, потребительские цены в Украине в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 10,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины