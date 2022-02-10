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Промислові підприємства за рік підняли ціни на 70%. Що подорожчало найбільше

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 12:37
Промислові підприємства за рік підняли ціни на 70%. Що подорожчало найбільше Фото: промислова інфляція в Україні прискорилася до 70% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в січні 2022 року в порівнянні з січнем минулого року зросли на 69,1%. Інфляція в промисловості прискорилася в порівнянні з груднем 2021 року, коли вона досягла рівня 62,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, внутрішні ціни зросли на 85,4%, експортні - на 21,3%.

У добувній промисловості ціни зросли на 48,0%, в т.ч. в межах України зросли на 90,03%, за межі України - впали на 31,3%. У видобутку вугілля ціни вросли в 2,4 рази (на 142,5%).

У переробній промисловості ціни зросли на 25,9%, т.ч. в межах України на 23,5%, за межі України - на 31,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 15,7%, т.ч. в межах України на 13,7%, за межі України - на 21,4%.

У виробництві коксу і продуктів нафтопереробки ціни піднялися на 98,1%, у тому числі в межах України - на 96,2%, за межі України - на 112,8%.

У металургії ціни піднялися на 35,5%, у тому числі в межах України - на 29,8%, за межі України - на 41,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 240,2% (у 3,4 рази).

Промислові підприємства за рік підняли ціни на 70%. Що подорожчало найбільше

Нагадавши, споживчі ціни в Україні в січні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,3%. У річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10,0%.

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Державна служба статистики
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