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Промышленные предприятия за год подняли цены на 60%. Что подорожало больше всего

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Украина, Вторник 11 января 2022 14:42
Промышленные предприятия за год подняли цены на 60%. Что подорожало больше всего Фото: оптовые цены выросли на 62,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года в сравнении с декабрем прошлого года выросли на 62,2%. Цены в пределах Украины выросли на 74,2%, за пределы Украины - на 24,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности цены выросли на 56,5%, в т.ч. в пределах Украины выросли на 100,3%, за пределы Украины - упали на 26,8%. В добыче угля цены вросли в 2,5 раза (на 150,6%).

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 28,1%, т.ч. в пределах Украины на 25,1%, за пределы Украины - на 34,8%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 16,9%, в том числе в пределах Украины - на 14,3%, за пределы Украины - на 23,7%.

В производстве кокса цены поднялись на 117,3%, в том числе в пределах Украины - на 118,4%, за пределы Украины - на 103,7%.

В металлургии цены поднялись на 41,9%, в том числе в пределах Украины - на 36,7%, за пределы Украины - на 46,7%.

Промышленные предприятия за год подняли цены на 60%. Что подорожало больше всего

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

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Государственная служба статистики
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