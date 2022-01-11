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Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%. Що подорожчало найбільше

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 14:42
Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%. Що подорожчало найбільше Фото: оптові ціни зросли на 62,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в грудні 2021 року в порівнянні з груднем минулого року зросли на 62,2%. Ціни в межах України зросли на 74,2%, за межі України - на 24,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у добувній промисловості ціни зросли на 56,5%, у т.ч. в межах України зросли на 100,3%, за межі України - впали на 26,8%. У видобутку вугілля ціни вросли у 2,5 рази (на 150,6%).

У переробній промисловості ціни зросли на 28,1%, т.ч. в межах України на 25,1%, за межі України - на 34,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 16,9%, у тому числі в межах України - на 14,3%, за межі України - на 23,7%.

У виробництві коксу ціни піднялися на 117,3%, у тому числі в межах України - на 118,4%, за межі України - на 103,7%.

У металургії ціни піднялися на 41,9%, у тому числі в межах України - на 36,7%, за межі України - на 46,7%.

Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%. Що подорожчало найбільше

Нагадавши, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року порівняно з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).

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Державна служба статистики
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