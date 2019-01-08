Промышленность и население в лидерах по сокращению потребления газа, - "Ивано-Франковскгаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

В то же время, религиозные организации увеличили объемы потребления на 11%, предприятия ТКЭ – на 1%

Объемы потребления природного газа в Ивано-Франковский области продолжают сокращаться. Так, в 2018 году на Прикарпатье было потреблено 660 млн куб. м голубого топлива, это на 6% меньше в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Уменьшение объемов распределения газа произошло за счет промышленности и населения. В сравнении с 2017 годом, в прошлом году домохозяйства потребили природного газа на 7% меньше, бюджетные учреждения – на 5%, промышленность – на 10%. В то же время, религиозные организации увеличили объемы потребления на 11%, предприятия ТКЭ – на 1%.

"Населения впервые за последние три года, со времени отмены социальной нормы на отопительный сезон по льготной цене – 3,6 гривен за куб газа, уменьшило объемы потребления. Если в 2015 году бытовые потребители использовали 416 миллионов кубических метров газа, в 2016 и 2017 – 481,9 миллионов кубических метров и 482 миллионов кубических метров соответственно, то в 2018 году - 448 миллионов кубических метров газа", - отметил коммерческий директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

От объемов потребления природного газа зависит финансирование работ по содержанию газотранспортной системы в надлежащем состоянии и выполнение мероприятий предусмотренных Инвестпрограммой ПАО "Ивано-Франковскгаз". Ведь, источником финансирования текущей деятельности компании, затрат на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы является тарифная выручка от распределения газа.

Так, вследствие уменьшения объемов потребления газа, в 2018 году компания недополучила тарифную выручку в размере 31,2 млн гривен (без НДС). Для сравнения, размер финансирования Инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ, за прошлый год составлял 33,8 млн гривен. (без НДС).

Также в пресс-службе отметили, что кризисная ситуация с поступлением средств усугубляется еще и сезонностью потребления газа в летний период оно значительно уменьшается по сравнению с холодным временем года.