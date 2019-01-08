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Промисловість та населення в лідерах по скороченню споживання газу, - "Івано-Франківськгаз"

Новини » Енергетика    08.01.2019 - 16:30
Промисловість та населення в лідерах по скороченню споживання газу, - "Івано-Франківськгаз"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Натомість, релігійні організації збільшили обсяги споживання на 11%, підприємства ТКЕ – на 1%

Об’єми споживання природного газу в Івано-Франківський області продовжують скорочуватися. Так, у 2018 році на Прикарпатті було спожито 660 млн куб. м блакитного палива, це на 6% менше у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Івано-Франківськгаз".

Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок промисловості та населення. У порівнянні з 2017 роком, минулого року домогосподарства спожили природного газу на 7% менше, бюджетні установи – на 5%, промисловість – на 10%. Натомість, релігійні організації збільшили обсяги споживання на 11%, підприємства ТКЕ – на 1%.

"Населення вперше за останні три роки, з часу скасування соціальної норми на опалювальний сезон за пільговою ціною 3,6 гривень за куб газу, зменшило обсяги споживання. Якщо у 2015 році побутові споживачі споживали – 416 мільйонів кубічних метрів газу, у 2016 та 2017 – 481,9 мільйонів кубічних метрів та 482 мільйонів кубічних метрів відповідно, то у 2018 році - 448 мільйонів кубічних метрів газу ", - зазначив комерційний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

Від обсягів споживання природного газу залежить фінансування робіт по утриманню газотранспортної системи в належному стані та виконання заходів передбачених Інвестпрограмою ПАТ "Івано-Франківськгаз". Адже, джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби є тарифна виручка від розподілу газу.

Так, внаслідок зменшення об’ємів споживання газу, у 2018 році компанія недоотримала тарифну виручку у розмірі 31,2 млн гривень (без ПДВ). До порівняння, розмір фінансування Інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП, за минулий рік складав 33,8 млн гривень. (без ПДВ).

Також у прес-службі зазначили, що кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється ще й сезонністю споживання газу - коли в літній період воно значно зменшується у порівнянні із холодною порою року.

За 2018 рік у ПАТ "Харківміськгаз" звільнилося понад 200 співробітників "Запоріжгаз" встановить 14 тис. індивідуальних лічильників у 2019 році
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