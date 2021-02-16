Промышленники озвучили основные моменты, которые должны быть доработаны в законе о выбросах

Он напомнил, что страны Восточной Европы проходили экомодернизацию в течение десятков лет при этом предприятия получали значительную финансовую поддержку от государства. В то же время украинская власть предлагает выделить на экомодернизацию лишь 7 лет без какой-либо господдержки.

По мнению эксперта, необходимо вдвое больше времени.

"Нам кажется, что 7 лет - это слишком короткий срок. Мы хотим начинать разговаривать по крайней мере с 15 лет, глядя уже на живые примеры стран Восточной Европы", - сказал Каленков.

Он также подчеркнул, что процесс экомодернизации для многих промышленных предприятий предполагает перестройку всего производственного процесса, на что требуются значительные средства.

Еще одним ключевым моментом, требующим изменения в законопроекте о промышленных выбросах, руководитель "Укрметаллургпрома" считает проведение экопроверок. Он подчеркнул: проверки предприятий должны проводиться в рамках общего законодательства.

"Выведение законом 4167 проверок экологических из действия общего законодательства о проведении проверок. Для нас это крайне важно. И нам нужно понимать четко, что мы остаемся в общем фреймвоке проведения проверок. Я так понимаю, для европейцев это тоже важно, потому что они как раз это законодательство тоже готовили", - объяснил Каленков.

Кроме того, по его словам, необходимо законодательно закрепить положение о том, что отмена интегрированного разрешения будет осуществляться только по решению суда.

"Из тех формулировок, которые есть на сегодня, отмена интегрированного решения на предприятиях слишком облегчена, слишком легкая. Для нас было бы правильным, нормальным и естественным, если бы это все проводилось через суд", - сказал Каленков.

