Промпроизводводство в Украине медленно растет на фоне обвала прошлого года

Объемы промышленного производства в июне 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,1%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в июне падение составило 4,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые шесть месяцев составил 1,4%, в перерабатывающей промышленности - рост на 2,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,7%.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года рост составил 2,1% (за январь-июнь 2020 года объемы упали на 7,6%).

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае.