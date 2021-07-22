Промпроизводводство в Украине медленно растет на фоне обвала прошлого года

Объемы промышленного производства в июне 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,1%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в июне падение составило 4,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года рост составил 2,1% (за январь-июнь 2020 года объемы упали на 7,6%). В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые шесть месяцев составил 1,4%, в перерабатывающей промышленности - рост на 2,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,7%.