Промвиробництво в Україні повільно зростає на тлі обвалу минулого року

Обсяги промислового виробництва в червні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 1,1%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли в червні падіння склало 4,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-червень 2021 року зростання склало 2,1% (за січень-червень 2020 року обсяги впали на 7,6%). У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші шість місяців склало 1,4%, в переробній промисловості - зростання на 2,5%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,7%.