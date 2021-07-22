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Промвиробництво в Україні повільно зростає на тлі обвалу минулого року

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Україна, Четвер 22 липня 2021 16:23
Промвиробництво в Україні повільно зростає на тлі обвалу минулого року Фото: обсяги промвиробництва частково відновилися після обвалу минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва в червні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 1,1%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли в червні падіння склало 4,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-червень 2021 року зростання склало 2,1% (за січень-червень 2020 року обсяги впали на 7,6%).

Промвиробництво в Україні повільно зростає на тлі обвалу минулого року

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші шість місяців склало 1,4%, в переробній промисловості - зростання на 2,5%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,7%.

Промвиробництво в Україні повільно зростає на тлі обвалу минулого року

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року За рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані в квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні.

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