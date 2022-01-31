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Промпроизводство в Украине выросло, частично компенсировав потери 2020 года

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Украина, Понедельник 31 января 2022 15:30
Промпроизводство в Украине выросло, частично компенсировав потери 2020 года Фото: промпроизводство в Украине выросло за год на 1,1% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 1,0%. Всего за 2021 года рост составил 1,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

Таким образом, промпроизводство в Украине росло в четыре раза медленнее, чем падало в 2020 году (4,5%).

Промпроизводство в Украине выросло, частично компенсировав потери 2020 года

В добывающей промышленности и разработке карьеров за 2021 год рост составил 0,9%, в перерабатывающей промышленности - 1,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 0,1%.

Промпроизводство в Украине выросло, частично компенсировав потери 2020 года

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%.

Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае, на 1,1% в июне, на 0,2% в июле, в августе 0,6%.

В сентябре 2021 года было зафиксировано падение на 0,7%, в октябре - рост на 1,4%, в ноябре - рост на 0,4%.

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Государственная служба статистики
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