Промвиробництво в Україні зросло, частково компенсувавши втрати 2020 року

Обсяги промислового виробництва в грудні 2021 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року впали на 1,0%. Всього за 2021 року зростання склало 1,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

У добувній промисловості і розробці кар'єрів за 2021 рік зростання склало 0,9%, у переробній промисловості - 1,5%, у постачаннях електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - падіння на 0,1%.

Таким чином, промвиробництво в Україні зростало в чотири рази повільніше, ніж падало в 2020 році (4,5%).

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%.

Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні, на 0,2% у липні, у серпні 0,6%.

У вересні 2021 року було зафіксовано падіння на 0,7%, у жовтні - зростання на 1,4%, у листопаді - зростання на 0,4%.