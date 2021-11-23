Промпроизводство в Украине растет в 4 раза медленнее, чем падало в прошлом году

Тем не менее, рост наблюдается на фоне низкой базы сравнения прошлого года, когда промышленное производство упало в октябре на 4,2%.

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2021 года рост промпроизводства составил 1,4% (в прошлом году за этот период падение на 6,0%). Таким образом, промпроизводство в Украине растет более чем в четыре раза медленнее, чем падало в прошлом году.

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности - 1,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,7%.