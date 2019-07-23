Промвиробництво в Україні знову почало падати

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання в промисловості протримався три місяці

Обсяги промислового виробництва у червні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-червень промвиробництво зросло на 0,5%.

За перші шість місяців у добувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 3,0%, у переробній промисловості зафіксовано падіння на 0,1%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,5%.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за останні чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018году - 1,6%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%.