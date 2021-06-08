Промпредприятия нанесли ущерб экологии Украины на 67 млн ​​гривен за первый квартал

"Промышленность - один из главных драйверов роста украинской экономики. Однако у этой области есть и обратная сторона - негативное влияние на состояние окружающей среды. Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям", - отметил глава инспекции.

По его словам, экологизацию производства осуществляют единичные предприятия.

"Только за первые 3 месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях. В среднем на одном предприятии мы фиксируем 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства", - сказал Малеваный.

По словам чиновника, для укрепления экологического контроля за промышленностью Госэкоинспекция проводит внутреннюю трансформацию. Проводится закупка нового оборудования.

"Сотрудничаем с Национальным центром управления и испытания космических средств, получая спутниковые снимки для выявления незаконной добычи недр, засорения и тому подобное. К сожалению, достижению этого KPI мешают мизерные штрафы за недопуски и загрязнение окружающей среды, низкие зарплаты инспекторов, недостаточное финансирование на оплату судебного сбора", - пояснил глава ГЭИ.

Он подчеркнул, что для устранения этих проблем и для содействия модернизации промышленного комплекса необходимо комплексное обновление законодательства.

"Качественный экологический контроль - один из важнейших шагов для помощи бизнесу. Он будет способствовать осовремениванию, экологизации, энергоэффективности промышленности и усилению ее конкурентоспособности на внешнем рынке", - подытожил Малеваный.