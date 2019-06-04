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Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла

Новости » Спорт    04.06.2019 - 09:17
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Поединок запланирован на 31 августа в Лондоне

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) сообщил, что начал подготовку к бою против Люка Кэмпбелла. Об этом украинец рассказал YouTube-каналу LOMA Official TV.

Он также отметил, что его рука, которую он травмировал в предыдущем бою  против Кроллы, уже в порядке.

"Всем привет. Я начал подготовку к следующему бою. Моя рука в порядке. Рад, что смогу боксировать за титул WBC. Здорово выйти в ринг перед британскими фанами бокса. Рад, что мой оппонент - олимпийский чемпион. Увидимся в ринге", - сказал Ломаченко.

 

Бой запланирован на 31 августа в Лондоне. Победитель получит три чемпионских пояса по версиям WBO, WBA и WBC. Последний титул на данный момент является вакантным.

Напомним, потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула WBC, однако он допускает возвращение в легкий вес ради боя с украинцем.

Потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула Ломаченко - Кролла: видео и обзор боя
Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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