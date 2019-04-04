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Промоутер назвал вероятную дату боя Усик - Такам

Новости » Спорт    04.04.2019 - 15:13
Промоутер назвал вероятную дату боя Усик - Такам
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Красюк также сообщио, где может состояться дебют украинца в супертяжелом дивизионе

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александра Усика, назвал самую вероятную дату проведения боя его подопечного с Карлосом Такамом. Об этом сообщает iSport.ua.

Как заявил Красюк на пресс-конференции, скорее всего, бой состоится 25 мая. Кроме того, он отметил, что поединок состоится или в Чикаго или в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) - в том самом зале, где Усик вместе с Гвоздиком и Ломаченко проводили бои в одном вечере бокса 8 апреля 2017.

Ранее вероятной датой дебюта Усика в супертяжелом дивизионе называлось 18 мая.

Напомним, Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

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